Fomento Paraná e Santana do Itararé firmam parceria para apoiar empreendedores locais

A Fomento Paraná e Santana do Itararé, cidade do Norte Pioneiro, firmaram uma parceria nesta quarta-feira (25). O acordo de cooperação técnica permite operacionalizar os programas Banco do Empreendedor e Banco da Mulher Paranaense no município, com um agente de crédito atuando para ofertar linhas de microcrédito para apoiar os empreendedores locais. Com esta assinatura a Fomento Paraná chega a 290 municípios com parceria ativa.

O documento foi assinado pelo presidente da instituição financeira estadual, Heraldo Neves, e o prefeito José de Jesus Izac.

“O financiamento da Fomento Paraná ajuda muito. O governo é empreendedor. Sabemos que nós, municípios, temos que fazer nossa parte. O governo já tem ajudado para melhorar a agricultura. E agora procuramos a Fomento Paraná, junto com a Sala do Empreendedor do Sebrae, para auxiliar os pequenos empresários, especialmente o MEI”, explicou o prefeito.

Segundo ele, o município registrou mais de 500 MEIs e tem orientado esses empresários a emitir nota fiscal eletrônica e a estar em dia com os impostos. “Estamos cobrando para que emitam a nota fiscal eletrônica, para retribuir de alguma forma às pessoas que querem o desenvolvimento do município, da região e do Paraná”, disse.

O diretor-presidente da Fomento Paraná informou que a instituição está trabalhando em um projeto para, futuramente, passar a operar também com crédito rural. "Queremos atender pelo menos uma parcela dos pequenos agricultores familiares, que hoje não conseguem acesso ao crédito rural ou cujos recursos são insuficientes", disse.

Ainda segundo o prefeito, o município de 6.000 habitantes vem se desenvolvendo rapidamente. Pela arrecadação de ICMS, Santana do Itararé saiu da 345ª posição para a 305ª. Ele destaca que a cidade está aumentando a produção de leite e de queijos — já tem queijo de produtor local premiado na França e produção de queijo de búfala.

Se destacam, também, uma fábrica de polpa de frutas, como maracujá e morango, e uma fábrica de polvilho. Alguns produtores começaram a produzir lúpulo (para cerveja) e a produção de frutas e verduras orgânicas também está crescendo.