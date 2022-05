Governador vistoria andamento das obras do Trevo Cataratas e das duplicações de Cascavel

Foto: Reprodução/Secom Paraná

Foto: José Fernando Ogura/AEN



BR-277– A duplicação da BR-277 vai melhorar o acesso ao Show Rural, um dos maiores eventos do agronegócio do Brasil, e à Ferroeste, que tem um terminal na cidade. A obra prevê duplicação da rodovia entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a estação ferroviária, em uma extensão de 5,81 quilômetros, e inclui a execução de uma nova via marginal direita, incluindo uma agulha de acesso para a BR-277. Atualmente está cerca de 30% concluído.

A execução da marginal no local foi priorizada justamente para trazer mais segurança aos visitantes do Show Rural e demais usuários da rodovia, ajudando no escoamento do tráfego adicional gerado durante a semana do evento. Foram atendidas, também, solicitações da PRF, como a ampliação de desvios provisórios para passagem de dois veículos simultaneamente. A duplicação da BR-277 integra o convênio entre o Governo do Estado e a Itaipu Binacional, representando um investimento de R$ 48 milhões.

CONTORNO OESTE– A obra de duplicação do Contorno Oeste (BR-163) atingiu 40% de execução . A nova pista terá extensão de 14,28 quilômetros em pavimento rígido de concreto, uma nova ponte, um novo viaduto e uma via de acesso à Avenida Brasil, com extensão de 4,79 quilômetros. A duplicação recebe investimento de R$ 67 milhões.

A obra acontece a cerca de 500 metros do viaduto no entroncamento com a BR-277 e segue até o viaduto de entroncamento com a BR-467. Neste ponto será realizado o encaixe das novas pistas com a passagem inferior e o ramo de acesso, sem alterações na estrutura do viaduto. A nova via está em construção no lado esquerdo da pista existente, sendo separadas por um canteiro central de 10 metros. A duplicação será em pavimento rígido de concreto, com duas pistas de 3,6 metros cada, acostamento externo de 2,5 metros e acostamento interno de 1 metro.

Atualmente está em andamento a terraplenagem da plataforma da pista, com segmentos já recebendo as placas de concreto da pavimentação, com 22 centímetros de espessura. Estão em andamento, ainda, as implantações de novos dispositivos de drenagem e obras de arte correntes para lidar com água da chuva e água subterrânea, como bueiros, caixas coletoras, descidas d’água e drenos longitudinais. O contorno terá dois novos retornos em nível, no canteiro central.

A duplicação terá ainda duas obras de arte especiais: uma nova ponte sobre o Rio das Antas, paralela à existente, e um viaduto no entroncamento do contorno com o novo acesso à Avenida Brasil.