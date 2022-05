Evento promovido pelo Estado vai discutir cicloturismo com foco no desenvolvimento local

Como forma de fomentar o turismo regional e diversificar as atividades neste setor, o Governo do Estado promove o I Encontro Paranaense sobre Rotas Cicloturísticas – CicloParaná. O evento ocorre no dia 3 de junho, das 8h30 às 18 horas, de forma presencial e online, no auditório da Celepar, em Curitiba. A ação integra as celebrações do Dia Mundial da Bicicleta. As inscrições podem ser feitas neste endereço ,onde também é possível conferir a programação completa.

De acordo com levantamento feito em 2020 pela Secretaria estadual do Planejamento e Projetos Estruturantes, 50 municípios paranaenses contam com algum caminho que une turismo, bicicleta e meio ambiente. Por isso, explicou a diretora técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta, o objetivo da ação é reunir pessoas interessadas no tema como forma de disseminar as boas práticas relativas ao planejamento e gestão de rotas cicloturísticas.

Além disso, a intenção é também sensibilizar e orientar os atores locais e regionais sobre a relação da atividade com o desenvolvimento local. “Reunimos diferentes parceiros e várias instituições com foco em organizar um pouco melhor o setor, ajudar os municípios a criarem rotas e roteiros”, disse.

Entre os temas que serão debatidos durante o encontro, destaque para a viabilidade técnica, governança, envolvimento da comunidade, sinalização, infraestrutura, experiências e cases de sucesso.

PROPOSTAS– O evento servirá, também, para o lançamento de diferentes propostas. Entre elas estão o Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas, desenvolvido pelo Paraná Projetos; da Plataforma App CicloParaná, suporte virtual para os praticantes da atividade; e da logomarca da Rota Caiçara de Cicloturismo, que vai passar pelos sete municípios litorâneos do Estado (Programa Ciclovida da Universidade Federal do Paraná-UFPR).

O encontro, reforçou Isabella Tioqueta, busca a disseminação de conteúdo técnico, disponibilizando informações que possam subsidiar futuros estudos e projetos técnicos sobre a atividade, além da orientação e sensibilização para o desenvolvimento do cicloturismo nos municípios.

“É mais um suporte para a retomada do turismo após o longo período de restrição social em razão da pandemia da Covid-19. E já ficou claro que neste momento as pessoas estão optando por aquele turismo que reúne aventura e meio ambiente, o ecoturismo, em que o Paraná é muito forte”, explicou Isabella. “É a chance também de as pessoas conhecerem melhor o Estado, um incentivo ao turismo regional, de deslocamentos curtos”.

BENEFÍCIOS– Pedalar auxilia na diminuição da emissão de gases poluentes, na melhoria da qualidade de vida com o estímulo e promoção de atividades ecológicas, turísticas e de lazer com a bicicleta, além da promoção do desenvolvimento sustentável. Em março de 2020 passou a vigorar a Lei Estadual nº 20.146, de março de 2020, que instituiu a “Política de Mobilidade Sustentável e Incentivo ao Uso da Bicicleta”, introduzindo, ainda, alterações na Lei nº 18.780, de 2016.

Os objetivos foram ampliados e reformulados, passando a constar, dentre eles, a melhoria da qualidade de vida da população, com estímulo a atividades ecológicas, turísticas e de lazer com a bicicleta; o apoio à cooperação entre municípios para a junção de rotas intermunicipais, visando o turismo e o lazer; e a promoção do desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais.

O evento é uma realização do Detran-PR/Casa Civil, Paraná Projetos/Secretaria de Estado de Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL), Ciclovida/UFPR, Paraná Turismo/Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Celepar, Câmara Técnica de Saúde, Esporte e Cicloturismo/Conciclo.

Serviço:

I Encontro Paranaense sobre Rotas Cicloturísticas – CicloParaná

Data: 03/06 - Dia Mundial da Bicicleta

Local: Auditório da Celepar, na Rua Mateus Leme, 1561 Bom Retiro - Curitiba

Formato: Híbrido (presencial e online)

Horário: das 8h30 às 18h