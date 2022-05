Disputa pelo controle do tráfico tem perseguição e tiros em Bandeirantes

Perseguição, tiros e um suspeito preso. Assim foi a noite desta terça-feira (24) no município de Bandeirantes.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 22h30 a equipe recebeu a informação que indivíduos em um automóvel VW/Fox de cor prata envolvidos com o tráfico de drogas iriam até o município de Bandeirantes. Momentos depois, os policiais foram informados que o trio havia realizado disparos de arma de fogo na Vila São Pedro devido a uma disputa pelo controle do tráfico de drogas no local.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o referido veículo que, ao perceber a presença da viatura, o motorista empreendeu fuga em alta velocidade passando por diversas ruas da cidade e colocando a vida de terceiros em risco. Além disso, os criminosos também realizaram disparos contra a viatura policial. Após alguns minutos de perseguição, o condutor do Fox perdeu o controle da direção e bateu em um carro que estava estacionado, sendo que dois ocupantes conseguiram fugir e outro acabou detido. Ao verificar o interior do veículo, os policiais encontraram porções de drogas e aparelhos celulares. Já em relação ao suspeito, a equipe constatou que havia três mandados de prisão em aberto contra ele.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado junto com os objetos apreendidos à delegacia da Polícia Civil. Até o fechamento desta matéria os dois fugitivos não haviam sido encontrados.