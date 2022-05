Homem não aceita o fim do relacionamento e mata as duas filhas

Um crime bárbaro foi registrado na tarde desta terça-feira (24) e chocou moradores do município de Taquarituba/SP e região. Um homem matou as próprias filhas.

De acordo com as primeiras informações, o indivíduo sequestrou as meninas de cinco e seis anos e as manteve como reféns em uma residência. A todo momento, o homem ameaçava explodir o local utilizando o botijão de gás. Conforme apurou a polícia, a motivação seria porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mãe das crianças. A mulher estava trabalhando na roça quando tudo aconteceu e foi chamada para tentar conter os ânimos do suspeito, mas infelizmente, todos os esforços das equipes envolvidas pra tranquilizar o sequestrado não tiveram o resultado esperado e o homem matou as duas crianças.

Após perceber que as crianças não apresentavam respostas ou sinais de vida, a equipe do GATE invadiu a residência e encontrou as menores mortas. O sequestrador foi imobilizado com uma arma de choque e encaminhado ao hospital local para receber atendimento médico. Em seguida, foi preso e encaminhado a central de flagrantes de Taquarituba.

Além de forte comoção o caso também gerou revolta entre a população que acompanhava a situação e torcia por um desfecho feliz o que, infelizmente, não foi o caso. Populares se reuniram em frente a residência e rezaram durante a retirada do corpo das irmãs do local.