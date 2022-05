Salto do Itararé recebe 200 cestas básicas para famílias carentes

A prefeitura municipal de Salto do Itararé recebeu, na tarde da segunda-feira (23), uma doação de cestas básicas. A informação foi divulgada pelo prefeito Paulo Sérgio Fragoso da Silva, o Paulinho, nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, são 200 cestas básicas que foram doadas por meio de uma parceria entre o município e a Defesa Civil do Paraná. Os alimentos foram encaminhados a secretaria de Assistência Social e ao CRAS (Centro de Referência a Assistência Social) e serão distribuídas as famílias carentes em situação de vulnerabilidade social no município.

Paulinho fez questão de destacar a importância dos alimentos para as famílias carentes e agradecer aos envolvidos. “Estamos aqui hoje recebendo 200 cestas básicas para as pessoas que mais precisam do nosso município. Gostaria de deixar aqui os agradecimentos ao chefe da Defesa Civil do Paraná, ao governador Ratinho Jr. Esses alimentos chegam em um momento em que muitas famílias estão precisando”, disse o prefeito.