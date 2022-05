Paraná promove capacitação de agentes de Intermediação de Mão de Obra

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), em parceria com a Escola de Gestão do Paraná, promove de quarta (25) a sexta-feira (27) um curso de capacitação e requalificação de agentes da rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) do Paraná na área de Operacionalização de Intermediação de Mão de Obra (IMO). A qualificação será no Palácio das Araucárias, em Curitiba.

“O Sine do Paraná, com os seus 22 escritórios regionais, 216 Agências do Trabalhadores e 183 Postos Avançados, é a rede que mais apresenta resultados no Brasil”, destacou o secretário Rogério Carboni. “No primeiro trimestre de 2022, o Paraná foi o Estado que mais captou vagas de emprego através do diálogo com o setor produtivo, e também foi o que mais preencheu essas vagas, gerando 29 mil empregos através do trabalho dos nossos agentes”, acrescentou.

Serão 29 servidores municipais de 21 cidades que se tornarão aptos a realizar operações de captação de vagas, bem como o encaminhamento de candidatos para as empresas com vagas disponíveis na rede Sine. Alguns desses agentes, que já intermediam mão de obra, passarão por requalificação, onde serão capacitados para os novos sistemas do Ministério do Trabalho e Previdência.

“Essas capacitações são fundamentais para o bom funcionamento da rede Sine, pois assim conseguimos sintonia fina entre as esferas federal, estadual e municipais, essencial para uma boa gestão que dá resultados tão positivos”, disse Suelen Glinski, chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf.

Agências do Trabalhador e Postos Avançados que participarão do treinamento:

Almirante Tamandaré, Barracão, Centenário do Sul, Clevelândia, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Medianeira, Quarto Centenário, Palotina, Pato Bragado, Porecatu, Prado Ferreira, Realeza, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste e Sulina.