Professora é hospitalizada após levar mata leão de aluno e ser atingida por porta

Cenas aterrorizantes de um aluno agredindo covardemente uma professora viralizaram na internet nesta terça-feira (24). A situação foi registrada em uma Escola Estadual do município de Itararé, no interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira (23).

De acordo com informações apuradas com Exclusividade pela Folha Extra, a situação envolveu uma professora e um aluno do turno da noite da Escola Estadual de Primeiro Grau Dr. Herculano Pimentel. Nas imagens, é possível ver a vítima e o agressor discutindo e duas pessoas acompanhando a situação. Em dado momento, a professora parece se retirar do local quando o aluno a pega pelas costas e dá um mata leão. A mulher cai no chão e, em seguida, é atingida por uma porta blindex.

Após o fato a mulher teve de ser socorrida e hospitalizada para receber atendimento médico. Segundo informações da direção da escola, felizmente ela passa bem. Já em relação ao agressor, não foram divulgadas maiores informações sobre o que se procedeu.

Segundo relatos de testemunhas, a situação começou após o estudante ter dito que a professora o chamou de louco, fato que a mulher negou e estaria tentando explicar para ele que não tinha o chamado disso.

Veja o momento da agressão no vídeo abaixo: