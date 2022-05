Venda de imóvel inservível arrecada R$ 1,57 milhão para os cofres do Estado

Um imóvel inservível do Estado foi vendido em sessão pública nesta terça-feira (24) por R$ 1.575.000,00. Localizado no município de Medianeira, no Oeste do Estado, trata-se de um imóvel rural, desocupado, com área de 3.599,89 metros quadrados, situado na BR-277, km 679. O valor inicial era de R$ 1,5 milhão.

O Departamento de Patrimônio do Estado (DPE), vinculado à Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), é responsável por garantir a verificação constante do patrimônio necessário e desnecessário à administração pública.

Levando em consideração a concorrência pública realizada nesta terça-feira, desde 2019 o Estado já arrecadou mais de R$ 34 milhões com a venda de imóveis inservíveis. Desta forma é possível viabilizar recursos para reformas, ampliações e aquisição de bens necessários no atendimento da população, além de proporcionar que o patrimônio desnecessário se torne novamente integrante da comunidade, por meio do uso promovido pelo arrematante.