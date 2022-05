Testemunha chama a polícia após homem agredir violentamente a esposa e o filho

Mãe e filho foram vítimas de agressão no início da noite do último domingo (22) no município de Bandeirantes.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 18h30 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde a solicitante informava que um homem estava agredindo sua esposa e seu filho em uma residência situada no bairro IBC. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, os policiais notaram que a vítima apresentava lesões pelo corpo, porém, ela recusou atendimento médico. Orientada sobre as medidas cabíveis ao caso, ela manifestou o desejo de denunciar o marido e pedir uma medida protetiva. Já a testemunha disse aos policiais que mãe e filho foram fortemente agredidos pelo homem.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado.