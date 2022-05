Para evitar acidente, motorista embriagado causa outro acidente e acaba preso

Um motorista foi preso após se envolver em um acidente de trânsito e atingir o muro de uma residência. A situação foi registrada durante o fim de semana em Bandeirantes.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 23h00 do domingo a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência registrada na Rua Paraná, bairro Tonico Mateus, onde um automóvel havia colidido contra o muro de uma residência. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o condutor do veículo, os policiais foram informados que ele estava indo embora de uma festa e acabou perdendo o controle da direção para não bater em outro veículo que cruzou em sua frente. Até aí tudo bem se não fosse pelo fato de ele apresentar sintomas de embriaguez. O homem foi submetido ao teste do etilômetro, mas se negou em realizar.

Frente aos fatos, foi encaminhado para que fosse lavrado o Termo de Constatação de sinais de embriaguez e, em seguida, entregue na delegacia da Polícia Civil.