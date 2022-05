Prefeito de Ribeirão Claro acompanha obras no Centro de Eventos para 24ª Fescafé

O prefeito do município de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato, esteve visitando as obras de readequação do Centro de Eventos da cidade na última sexta-feira (20). O local é palco da tradicional Fescafé.

Neste ano, a festa está em sua 24ª edição e a prefeitura está realizando melhorias como no caso do estacionamento do Centro de Eventos Barão Victor Von Rainer Harbach que deve ficar mais amplo e seguro para os visitantes.

Na ocasição, o prefeito elogiou os trabalhos que vem sendo realizados pelas equipes da prefeitura e destacou que a segurança e conforto dos visitantes é prioridade. “Nossas equipes vem trabalhando em ritmo acelerado. Estamos investindo em melhorias do Centro de Eventos para que o espaço seja utilizado durante o ano todo em diversas atividades, não somente pela feira. Queremos dar mais vida a esse grandioso espaço”, disse Bonato.