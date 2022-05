Prefeito de Jaboti destaca investimentos e obras no município

Na semana passada, o prefeito do município de Jaboti, Regis William, fez um resumo dos investimentos e obras que estão sendo realizados no município, com destaque para os recursos para área da Saúde e sobre o título de Capital do Morango para a cidade.

O prefeito começou destacando o encontro que teve com o governador Ratinho Jr. durante a visita do chefe do Executivo Paranaense ao Norte Pioneiro em evento para entrega de títulos fundiários e recursos em Carlópolis. “Estamos sempre em busca de apoio e recursos junto ao governador em Curitiba e ficamos ainda mais felizes de saber que ele está mais presente em nossa região. São encontros e conversas importantes para o desenvolvimento do Norte Pioneiro e para nossa cidade”, destacou Regis.

No quesito investimento, há boas notícias a se comemorar. O prefeito informou que a pasta da Saúde de Jaboti recebeu uma verba no valor de R$ 250 mil através de uma emenda parlamentar do deputado federal Sandro Alex a qual será utilizada para custeio. “O Sandro é mais um parceiro do nosso município que está sempre disposto a nos ajudar e atender as demandas da nossa população. É um recurso que vai proporcionar ainda mais qualidade no atendimento aos nossos pacientes”, disse o prefeito.

Outro setor contemplado nos últimos dias com investimentos foi a área dos esportes com a entrega de Kits esportivos no valor de R$ 25 mil.

Regis William também falou sobre um assunto especial para a população de Jaboti, principalmente para os produtores de morango. A Assembleia Legistlativa do Paraná aprovou o Projeto de Lei do deputado estadual Evandro Araújo o qual concede ao município o título de Capital Paranaense do Morango. “É o reconhecimento de um trabalho que é tradição do nosso município e leva consigo a dedicação e carinho de cada produtor. Estão todos de parabéns, em especial, ao deputado Evandro por dedicar este título ao nosso município”, comentou o prefeito.

Na área de obras, o prefeito destacou a continuidade na troca da iluminação antiga por lâmpadas Led, além da concretagem da Ponte do bairro Água Branca e a chegada de um cortador de grama e soprador de folhas que serão utilizados na limpeza urbana.