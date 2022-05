Sanepar e prefeitura vão ampliar redes coletoras de esgoto em Francisco Beltrão

A Sanepar e o município de Francisco Beltrão (Sudoeste) vão ampliar o sistema de coleta de esgoto na cidade, com a implantação de 10 quilômetros de rede coletora, que vão interligar ao sistema mais 400 imóveis de várias regiões da cidade.

Em reunião entre o prefeito Cleber Fontana e gerentes da Sanepar, foram definidos os detalhes dessa parceria que prevê agilizar a ampliação do esgotamento sanitário na cidade, visando atender a meta de universalização dos serviços, conforme prevê o novo marco do saneamento.

Será feito um levantamento para definir quais regiões serão contempladas com as obras. A previsão é começar o assentamento das novas tubulações até o início de 2023. Francisco Beltrão tem cerca de 80% da população com acesso ao sistema de coleta e tratamento de esgoto e caminha para chegar aos 90%.

O prefeito disse que investir em saneamento é garantir melhor qualidade de vida para a população. “É um benefício para a saúde. Por meio desta parceria vamos avançar um pouco mais na expansão da rede coletora de esgoto”, afirmou.

A gerente-geral da Sanepar na Região Sudoeste, Rita Camana, destacou que a Companhia vem investindo cada vez mais para universalizar o serviço de esgoto sanitário, uma vez que todos os municípios já têm 100% da população urbana abastecida com água tratada.

“Com os recursos aplicados nos últimos anos na ampliação da rede coletora e, principalmente o tratamento com a nova estação, a ETE Santa Rosa, a Sanepar vem preparando o sistema para que todas as regiões da cidade sejam atendidas”, disse a gerente.

PRESENÇAS– Também participaram da reunião o gerente regional da Sanepar de Francisco Beltrão, Valdir Dalsente, e o gerente comercial Sudoeste, Ativo Miguel Beier.