Projeto Carretas do Conhecimento inicia 12 turmas esta semana na RMC e Litoral

Começam nesta semana mais 12 turmas de seis diferentes cursos do programa de qualificação de mão de obra Carretas do Conhecimento, do Governo do Estado. São vagas voltadas para municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Litoral. O programa é resultado de uma parceria da Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Volkswagen, Fundação Volkswagen e prefeituras.

Nesta segunda-feira (23), iniciam duas turmas (tarde e noite) de Mecânica de Automóveis em Araucária e duas turmas (tarde e noite) de Mecânica de Motocicletas em Almirante Tamandaré. Em Araucária, a carreta ficará estacionada na frente do Parque Cachoeira, enquanto em Almirante Tamandaré será na frente da subprefeitura na Colônia São Venâncio.

Já na quarta-feira (25), será a vez dos cursos de Eletricidade Automotiva em Contenda; Mecânica Industrial em Colombo, Informática em Campo Magro, ambos com duas turmas cada (tarde e noite). O início das duas turmas de Instalação e Manutenção de Aparelhos de Ar-Condicionado em Morretes ocorre na quinta-feira (26).

O projeto faz parte do programa de incentivos fiscais do Estado e oferece cursos com duração de cerca de um mês (80h), atendendo de 16 a 20 alunos por turma. Ao final, os participantes recebem um certificado do Senai, o que facilita a entrada no mercado de trabalho.

“Esta iniciativa é um complemento importante para as ações para geração de emprego e renda do Governo do Estado, pois garante qualificação gratuita ao cidadão”, disse o secretário Rogério Carboni. “Ao longo de 2022 serão 126 turmas em mais de 50 cidades em todas as regiões do Paraná”.

Para participar do projeto basta ter 16 anos (exceto para o curso de Elétrica Residencial, com idade mínima de 18 anos), ter o ensino fundamental completo, e ir até uma das 216 Agências do Trabalhador do Paraná ou 183 Postos Avançados. Todas as informações sobre as localidades e datas de início e fim dos cursos estão disponíveis no site do projeto Carretas do Conhecimento .

“Através do diálogo constante com o setor produtivo, nós sabemos as principais demandas de mão de obra qualificada, o que nos possibilita já direcionar os cursos necessários em todas as regiões do Paraná”, afirmou Suellen Glinski, chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf.

Confira os locais de cada turma:

Mecânica de Automóveis (2 turmas de 18 alunos) - Parque Cachoeira - Rua Ceará, 79 - Bairro Iguaçu – Araucária.

Mecânica de Motocicletas (2 turmas de 18 alunos) - Subprefeitura de Almirante Tamandaré - R. Maurício Rosemann, 15 - Colônia São Venâncio - Almirante Tamandaré.

Eletricidade Automotiva (2 turmas de 18 alunos) - Prefeitura Municipal de Contenda - Av. João Franco, 400 – Centro – Contenda.

Mecânica Industrial (2 turmas de 18 alunos) - Associação de Moradores e Empresários do Centro Industrial Mauá - Rua Anna de Souza, número 73 - Centro Industrial Mauá – Colombo.

Informática (2 turmas de 20 alunos) - Rua das Camélias, 127 - Jardim Boa Vista 1. Ao lado da Unidade Básica de Saúde - Jardim Boa Vista - Campo Magro.

Instalação e Manutenção de Aparelhos de Ar-Condicionado (2 turmas de 18 alunos) - Pátio da Prefeitura Municipal de Morretes - Praça Rocha Pombo, 10 - Vila dos Ferroviários – Morretes.