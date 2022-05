Homem é chamado para fazer frete e tem caminhão roubado

Um caminhoneiro foi engano e virou vítima de um assalto a mão armada registrado durante o final de semana no município de Itambaracá.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima compareceu ao Pelotão da PM para denunciar o roubo. Segundo ele, veio da cidade de Cândido Mota/SP para realizar um frete em Itambaracá e combinou com o contratante de encontrálo em frente a guarita (ponto de ônibus) que fica na entrada da Vila Rural do município. Assim que chegou ao local, encontrou um homem que aparentava ter mais de 60 anos e pediu para que ele acessasse uma estrada rural onde o frete seria realizado. No meio do caminho, o homem pediu para que ele parasse o caminhão, momento em que foi abordado por um indivíduo armado que anunciou o assalto e tomou a direção do caminhão. Ele disse ainda que teve o rosto coberto e só foi liberado hora depois.

A vítima informou aos policiais que o caminhão roubado é do modelo Chevrolet D40 de cor azul, placas BJN-0444, ano 1985 com carroceria de madeira.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências em busca do veículo e dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado. Denúncias podem ser feitas através do fone 190.