Brasil que dá certo passa pelos três estados da Região Sul, destaca Ratinho Junior

O Brasil que dá certo passa necessariamente pelo Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou nesta segunda-feira (23), durante o 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, em Florianópolis (SC), os projetos que transformaram o Estado em referência nacional na geração de empregos, sustentabilidade, infraestrutura, logística e desenvolvimento industrial.

Ratinho Junior integrou, ao lado dos governadores Carlos Moisés da Silva (Santa Catarina) e Ranolfo Vieira Jr. (Rio Grande do Sul), o painel “O Brasil que dá Certo”. Segundo ele, o Paraná conseguiu avançar nos últimos três anos em razão da execução de um planejamento de longo prazo, que teve como base as reduções da burocracia e da máquina pública.

“Podemos dizer que nesses três estados o Brasil realmente dá certo, é só analisar os diferentes indicadores. No Paraná, remodelamos a gestão pública, incentivando o planejamento de médio e longo prazo. Deixamos de pensar apenas no mandato de quatro anos, algo recorrente no País, para pensar no Paraná dos próximos 10, 20, 30 anos. E essa ação deu muito certo, em diferentes setores”, afirmou o governador.

Ele ressaltou que o Paraná conseguiu atrair mais de R$ 120 bilhões em investimentos industriais privados ao longo de 39 meses, entre janeiro de 2019 a março de 2022. Desempenho que ajudou o Estado a bater recorde na geração de empregos formais no ano passado. Foram 172,6 mil carteiras assinadas . Outras 56 mil vagas foram ocupadas apenas nos primeiros três meses de 2022

Com taxa de desemprego de apenas 6,8%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Paraná se aproxima do chamado pleno emprego , quando a População Economicamente Ativa (PEA) está quase toda trabalhando.

“Isso é resultado de uma visão moderna de gestão pública, baseada na eficiência, na agilidade e na inovação. Sempre digo que se o Estado não puder ajudar, ao menos que não atrapalhe. Ao desburocratizar, já estamos ajudando a quem quer investir e criar emprego e renda”, disse Ratinho Junior. “Respeitando sempre o meio ambiente, por isso fomos eleitos pela OCDE referência para o País em sustentabilidade”.

Outro aspecto positivo é o incremento dos investimentos públicos e privados em infraestrutura. O pacote de obras inclui a estruturação de rodovias, ampliação do Porto de Paranaguá, a criação da Nova Ferroeste e a modernização de aeroportos, entre outras ações. No total, o Governo do Estado reservou R$ 7,5 bilhões para ampliar a logística paranaense ao longo de quatro anos. “Por uma questão geográfica, estamos no centro de 70% do Produto Interno Bruto da América do Sul. Somos referenciais e por isso precisamos nos estruturar para ser o hub logístico da região", disse.

PARCERIA– Ainda durante o encontro, Ratinho Junior propôs o planejamento de ações em conjunto que possam beneficiar os três estados da Região Sul. “Investir em uma pauta unificada, inclusive com a participação do Mato Grosso do Sul. Há temas que dependem do Congresso Nacional, por exemplo, que podemos unir as bancadas em busca do bem comum. Por que a Região Sul não tem um fundo de desenvolvimento, como Sudam (Superintendência Desenvolvimento Amazônia) e Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste)? São bilhões de reais que poderiam ser usados para melhorar a infraestrutura de toda a Região Sul”, afirmou.

Ele lembrou que para essa reunião de pautas a parceria com o setor de radiodifusão é fundamental. “Digo sempre que não é para falar de mim, é para falar do Paraná. Mostrar o que temos de bom aqui e ajudar a avançar na divulgação de boas pautas. Os três estados são muito semelhantes, com necessidades comuns”, destacou o governador. “Seguindo o mesmo modelo aplicado durante a pandemia da Covid-19, em que a radiodifusão foi essencial para fazer com que a informação correta chegasse à população”.

ENCONTRO – “Pensando grande em novos tempos”. Esse é o tema do 18º Congresso, promovido pela ACAERT. O evento é considerado o mais importante do segmento no estado vizinho. Estava programado para 2020, data em que a entidade completou 40 anos, mas por conta da pandemia da Covid-19 teve que ser adiado.

PRESENÇAS– O secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura, João Evaristo Debiasi, também participou do evento.