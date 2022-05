Paraná inicia a semana com 11.150 empregos disponíveis nas Agências do Trabalhador

A semana começa com a oferta de 11.150 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador do Paraná. A maior parte das oportunidades é para auxiliar na linha de produção, com 2.715 vagas em todo o Estado.

A Região Metropolitana de Curitiba conta com 1.859 vagas abertas. Entre elas, para operador de telemarketing ativo e receptivo, com 402 oportunidades, auxiliar de cozinha, com 102, e auxiliar na linha de produção, com 80 vagas.

No Interior, são destaques em disponibilidade de vagas as regionais de Toledo (1.699), Cascavel (1.291), e Umuarama (1.069). Na região de Toledo as vagas mais ofertadas são para auxiliar de linha de produção (319), safrista (89) e pedreiro (73).

Em Cascavel, a maior quantidade é também para auxiliar na linha de produção (475). Em Umuarama, assim como em Toledo e Cascavel, auxiliar na linha de produção é a que tem maior oferta, com 588 vagas, seguida de costureiro para máquina na confecção em série (52), e alimentador na linha de produção (50).

Repositor de caixa, vendedor pracista, operador de máquinas fixas em geral, alimentador de linha de produção, cozinheiro, ascensorista e professor de ciclos são outras vagas em destaques que estão disponibilizadas aos profissionais na maioria das Agências do Trabalhador do Estado.

ATENDIMENTO– Os interessados em ocupar as vagas disponíveis esta semana, devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho .

Confira as principais vagas disponíveis.