Obra de iluminação da BR-277 na região Oeste tem licitação homologada

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou em Diário Oficial a homologação do resultado da licitação da obra de iluminação viária da BR-277 na região Oeste, contemplando os municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu.

A publicação também adjudica a execução da obra à Quantum Engenharia Ltda, uma garantia que o contrato será assinado com a empresa, uma vez que ela apresente a documentação necessária. O investimento será de R$ 8,80 milhões, com prazo de execução de 18 meses, após iniciados os trabalhos.

A obra será executada entre os quilômetros 719 a 730 da BR-277, no município de Foz do Iguaçu; entre os quilômetros 707 a 712, no município de Santa Terezinha de Itaipu, e entre os quilômetros 686 a 691, no município de São Miguel do Iguaçu.

Está prevista a instalação de 286 conjuntos de poste simples de 9 metros de altura, 370 conjuntos de postes duplos de 9 metros de altura, e 29 conjuntos de postes simples de 9 metros de altura fixados em barreira de concreto New Jersey, nos locais onde não há canteiro central.

Os três tipos de conjuntos utilizarão luminárias LED de 250 W, que também substituirão 229 luminárias do tipo LM-3, atualmente em uso na rodovia. Além disso, serão executados 1.485 metros de travessia subterrânea por meio do uso de método não destrutivo, com instalação de 153 caixas de passagem para a nova rede elétrica, entre outros serviços.

PARCERIA –A obra é mais um resultado de convênio entre o Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional, sendo a última responsável pelos recursos.

A parceria com Itaipu inclui ainda as obras da nova Ponte da Integração Brasil – Paraguai e a duplicação da Rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu, em Cascavel a duplicação da BR-277 e do contorno oeste do município, a pavimentação da Estrada da Boiadeira entre Umuarama e Icaraíma, a pavimentação entre Ramilândia e Santa Helena, a restauração da Ponte Ayrton Senna entre Paraná e Mato Grosso do Sul, e, futuramente, a implantação de um contorno em Guaíra.