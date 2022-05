Homem leva três tiros e consegue ir até a casa da irmã para pedir socorro

Uma pessoa ficou ferida após ser alvejada por tiros na madrugada desta quinta-feira (19). O crime foi registrado no município de Santa Cecília do Pavão.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 04h30 os policiais receberam um chamado da equipe do Pronto Socorro informando que uma pessoa havia dado entrada na unidade vítima de disparos de arma de fogo. Diante do chamado, os agentes foram até o hospital para averiguar a situação.

Em contato com a vítima, esta passou a relatar que, por volta das 02h00, estava andando próximo a saída da cidade quando foi surpreendida por dois caras em uma moto que realizaram os disparos. Em seguida, o rapaz disse que conseguiu ir até a casa de sua irmã para pedir socorro, mas como o veículo da família não tinha combustível, só foi levado ao hospital por volta das 04h00. A equipe médica informou os policiais que o paciente foi atingido nas costas por três tiros e que seria transferido para Santa Casa de Cornélio Procópio onde passaria por cirurgia, mas seu quadro era estável.

Em posse da identidade de um possível suspeito, os policiais realizaram diligências, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.