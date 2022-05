Polícia prende falsa grávida com seis quilos de semente de maconha na barriga

No início da tarde desta quinta-feira (19), Policiais Federais realizavam uma fiscalização na rodovia BR-277, onde vistoriaram diversos veículos e ônibus em busca de entorpecentes, armas e mercadorias contrabandeadas.

Por volta de 12h30, os Policiais Federais foram vistoriar um ônibus interestadual que saiu de Foz do Iguaçu/PR e tinha como destino a cidade de Porto Alegre/RS. Na vistoria, o cão de serviço policial indicou que uma das passageiras, sentada nas últimas poltronas, teria alguma irregularidade, sendo necessária uma verificação mais apurada.

A passageira, que aparentava uma barriga de gravidez foi retirada do ônibus, quando novamente o cão policial apontou para sua barriga.

Ao levantar a blusa de frio, foi constatado que a passageira usava uma cinta abdominal e que ao retirar havia uma sacola plástica contendo sete pacotes com 6.170g de semente de maconha.

Com a constatação, a passageira e as sementes de maconha foram levadas para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura do flagrante.