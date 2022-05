Recomeça Paraná oferta 4.500 vagas para cursos de estímulo ao empreendedorismo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, lança a segunda etapa do programa Recomeça Paraná, que vai ofertar 4.500 vagas para aperfeiçoar as habilidades empreendedoras de indivíduos em situação de vulnerabilidade social, a fim de promover a melhoria da renda familiar. É executado em parceria com as prefeituras e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR).

Os interessados devem se inscrever nas 216 Agências do Trabalhador ou postos avançados da Rede Sine Paraná espalhados pelo Estado. “Esse é um programa muito interessante que, além de ofertar uma oportunidade de crescimento econômico para as pessoas, é também uma fonte de renda, já que ao final das aulas o aluno recebe R$ 900 para iniciar seu projeto”, ressaltou Rogério Carboni, secretário da Justiça, Família e Trabalho.

Uma das marcas do Recomeça Paraná são as histórias de vidas mudadas a partir do curso. Maiara Rosa Batista, 28 anos, moradora do município de Marilena, no Noroeste, está realizando os módulos, mas consegue ver no seu dia a dia a diferença que faz o conhecimento adquirido.

“Já no primeiro módulo eu aprendi muito sobre a abertura da minha empresa. Não apenas as necessidades da lei, mas também como administrar, como escolher o nome da empresa, redes sociais, como expor meus produtos e tantos outros. Estou muito feliz, animada e cheia de expectativas para as próximas etapas”, contou.

Maiara estava desempregada e viu na produção de bolos, doces e chocolates a oportunidade de obter sua renda. Assim que descobriu o Recomeça Paraná, fez sua inscrição. De acordo com ela, com o recurso que receberá ao final do curso investirá na compra de matérias-primas e embalagens.

Assim como Maiara, Júlio César Pedroso, de 38 anos, do município de Guaíra (Oeste), elogiou a qualidade das aulas ministradas. Ele concluiu todos os módulos em 2021 e levou como principal lição as melhores formas de abordar os clientes. Atualmente, se considera um empreendedor autônomo e trabalha com panfletagem.

“Eu aprendi a administrar meu tempo e minhas atividades, e assim consigo estar presente em todas as etapas do trabalho, desde a criação do panfleto, escolha do melhor material, além de mapear os melhores locais de distribuição”, relatou. Os R$ 900,00 recebidos também foram investidos no próprio negócio.

Como se inscrever na 2ª Etapa Recomeça Paraná?

Indo até uma das 216 Agências do Trabalhador ou Postos Avançados da Rede Sine

Quais os pré-requisitos para ingressar no Recomeça Paraná?

Ser residente e domiciliado no Paraná.

Ser membro de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com cadastro atualizado nos últimos 24 meses.

Ser membro de família em situação de vulnerabilidade social, conforme Índice de

Vulnerabilidade das Famílias do Paraná (IVFPR).

Ter renda familiar mensal per capita, declarada no CadÚnico, de até meio salário

mínimo nacional.

Ter 18 anos completos.

Possuir perfil empreendedor.

Quais documentos necessários?

Carteira de Identidade/Registro Geral (RG).

Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Comprovante de residência e domicílio no Paraná.

Folha-resumo do CadÚnico devidamente atualizada nos últimos 24 meses.

Comprovante de conta-corrente ativa no Banco do Brasil em sua titularidade para recebimento do incentivo financeiro.