Campanha contra assédio em ambiente de trabalho está disponível no site da CGE

Vídeos e cartilhas sobre prevenção e combate a assédio em ambiente de trabalho já estão disponíveis no site da Controladoria-Geral do Estado (CGE) . O material foi elaborado voluntariamente pelos próprios servidores do órgão e, mesmo concebido para o serviço público estadual, pode ser usado por outros órgãos e pela iniciativa privada.

O mês de maio é o período escolhido pela CGE para a campanha porque o dia 2 é o Dia Nacional de Combate ao Assédio. “Todos os anos lembramos os riscos à gestão e à saúde dos servidores causados por situações de assédio. Essas condutas inaceitáveis, no ambiente de trabalho, são portas para a corrupção e outros atos ilícitos”, afirmou o controlador-geral, Raul Siqueira.

COMPLIANCE– A campanha é conduzida pela Coordenadoria de Integridade e Compliance, com apoio dos outros setores da CGE. De acordo com o coordenador, Paulo Palacios, ela reforça as orientações presentes na implantação do Programa de Integridade e Compliance do Governo do Estado. “O assédio, quer por meio de gritos, intimidações, boatos e constrangimentos, quer por importunação sexual, é considerado vulnerabilidade daquele ambiente e que pode comprometer a gestão”, disse Palacios.

As cartilhas explicam, por exemplo, o que pode ser considerado assédio moral e quais os recursos que o servidor estadual tem disponível para combatê-lo ou denunciá-lo. Os vídeos trazem orientações e encenações para orientar os servidores. Para ampliar a divulgação das informações, além do material disponível no site da CGE, na Compliance , também são feitas postagens nas redes sociais da CGE ( Facebook ; Instagram ; e YouTube ).

DENÚNCIAS– Os casos de assédio em órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual devem ser denunciados na Ouvidoria, acompanhados de provas, que podem ser áudios, vídeos, reprodução de tela de celular, etc.

OUVIDORIA-GERAL:

Internet: Formulário online

Telefone: 0800 041 1113

WhatsApp: (41) 3883-4014

E-mail: [email protected]

Pessoalmente ou por correspondência: Rua Mateus Leme, 2.018, Centro Cívico, 80.530-010 - Curitiba/PR (atendimento presencial - de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h).