Caminhoneiro se perde e trânsito “empaca” no Centro de Wenceslau Braz

Enquanto as obras do Contorno Sul de Wenceslau Braz não terminam o trânsito de veículos pesados segue intenso no perímetro urbano com o fluxo de carretas no Centro da cidade. Além de piorar as condições do asfalto, algumas situações ainda complicam o trânsito de veículos, como uma situação registrada no início da tarde desta quinta-feira na Rua Barão do Rio Branco.

Após um caminhoneiro tentar fazer uma conversão em frente ao mercado Prado, uma carreta cegonha ficou “empacada” e obstruiu totalmente o trânsito na Rua Barão do Rio Branco, tanto para quem seguia no sentido Posto Saab para o Centro quanto no sentido Caixa Econômica ao bairro.

A carreta estava na Rua Ruim Barbosa, a que fica paralela ao Fórum de Wenceslau Braz quando o motorista tentou virar a esquerda na Rua Barão do Rio Branco, mas o tamanho da carreta era desproporcional ao espaço e o veículo ficou parado. Para piorar a situação, devido alguns veículos que estavam estacionados o caminhoneiro não pode retornar.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e esteve no local orientando os motoristas para realizar o desvio por meio da Rua Felipe Miguel de Carvalho que passa em frente a Câmara de Vereadores. Aliás, também houve transito nesta rua no trecho entre a Ferragens Ferreira e a esquina da Praça do Fórum.