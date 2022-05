Diálogo integrado traz nova abordagem em segurança no trabalho no Porto de Paranaguá

Trabalhadores portuários, prestadores de serviço e funcionários de agências marítimas participaram, nesta semana, de um Diálogo de Segurança Integrado (DSI), promovido por equipes da Portos do Paraná e do Órgão de Gestão de Mão de Obra (Ogmo). A ação aconteceu na faixa primária do Porto de Paranaguá e contou com cerca de 50 participantes.

Segundo o gerente de Saúde e Segurança no Trabalho da Portos do Paraná, José Antônio Sbravatti Junior, o DSI é uma ferramenta pioneira no Brasil, que reforça a integração entre os diversos setores da atividade portuária. “Desta vez, fizemos uma conexão com o Ogmo, o operador portuário Rocha e o contratante, que é a Klabin”, explicou.

“A proposta é falar sobre saúde e segurança do trabalho, fugindo um pouco da parte técnica, de procedimentos e regras, mas trazendo temas que façam os trabalhadores refletirem. Principalmente sobre os motivos pelos quais estão aqui na operação, sobre o autocuidado, para que eles realmente entendam a importância que têm para o trabalho portuário e para suas famílias”, enfatizou Sbravatti.

Para Karla Alves Santos, coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho no Ogmo, as ações integradas fortalecem os relacionamentos. “Os diálogos mostram aos portuários que atuamos sistematicamente e em conjunto para melhorar progressivamente as condições de trabalho dentro do porto, valorizando a vida humana e trazendo benefícios a todos os que atuam no segmento”, disse.

Para o gerente de Operações Portuárias do Rocha, Leonardo Pontin da Rós, a ação fortalece a cultura de segurança. “Ações como essa, fazem com que a gestão se aproxime do time de base, para poder estar mais próximo da realidade, com assuntos objetivos, dedicados, focados”, explicou.

A abordagem foi destacada, também, pelo técnico de Segurança da Logística Internacional da Klabin, Cleber Sancristian Moraes. “É sempre bom lembrar que existem pessoas nos esperando em casa. Foi uma conversa objetiva na proposta, nas palavras, com conteúdo direto voltado aos trabalhadores”, afirmou.

O DSI tem previsão de acontecer uma vez a cada dois meses, envolvendo diversas empresas que atuam no porto, em horários distintos e nas operações de embarque e desembarque de diferentes produtos.