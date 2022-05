Sanepar implanta nova estação de tratamento de esgoto em Corbélia

A cidade de Corbélia avança na área de saneamento com a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto. A Sanepar investe R$ 5,4 milhões nas obras para atender a diretriz corporativa que prevê a modernização do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Com alternativas de tratamento mais eficientes, a nova unidade vai substituir a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Rio dos Porcos, que atualmente beneficia mais de 7 mil moradores da região Leste da cidade.

Estão em implantação dois módulos com tecnologia mais moderna e eficiente, que utiliza o SBR – Sistema de Batelada Sequencial (tradução livre do inglês). Nele, todas as etapas do tratamento ocorrem em um único reator que tem ciclo de operação com duração definida. Além de melhorar a eficiência do processo de tratamento, feito por lodo ativado e aeração prolongada, a estação pode ser operada remotamente.

A grande vantagem é a ausência de odor. O gerente regional Rodolpho Tanaka Savelli explica que a Sanepar tem buscado e investido em inovação e melhoria dos processos. “Com novas tecnologias, a Sanepar investe para ter maior eficiência operacional, redução de custos e ganhos ambientais para atender a legislação do setor”, explica.

A unidade terá gradeamento, desarenador e calha Parshall, utilizada para medir a vazão. Será construída em módulos de dois tanques em aço vitrificado, com capacidade de tratar quase 2 milhões de litros. Numa segunda etapa, todo o processo será automatizado e operado pelo Centro de Controle Operacional em Cascavel.

A capacidade de tratamento prevista é de 12 litros de dejetos por segundo e a eficiência do processo deve chegar a 95%, garantindo o atendimento à legislação ambiental. As obras devem ser concluídas até o fim de outubro deste ano.

Corbélia já figura entre as cidades com excelentes indicadores. No saneamento básico, o abastecimento de água atende 100% da área urbana e o índice com coleta e tratamento de esgoto está na casa dos 74,5%, bem acima da média nacional, em torno de 50%. O destaque é que todo esgoto coletado recebe tratamento nas duas estações instaladas na cidade.