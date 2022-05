Obra do novo Trevo Cataratas de Cascavel chega a 80% de conclusão

A readequação do Trevo Cataratas, em Cascavel, na região Oeste, atingiu a marca de 80% de conclusão. O andamento da obra é acompanhado e fiscalizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), sendo resultado de acordo de leniência entre o Ministério Público Federal e a concessionária de pedágio que antes administrava a via.

A obra prevê a execução de dois viadutos e nove quilômetros de pavimentação de novas vias, reorganizando o tráfego de veículos e substituindo inteiramente o trevo antigo, que é em nível.

“Há 35 anos a população de Cascavel pede essa solução. É uma das obras mais complexas do País porque impacta muitos municípios importantes. É uma grande conquista para Cascavel e um compromisso que conseguimos tirar do papel”, afirmou Carlos Massa Ratinho Junior.

“A população de Cascavel e condutores frequentes da BR-277 na região já se acostumaram com as obras do Trevo Cataratas na entrada da cidade, praticamente uma rotina, mas agora estamos na reta final. Nos próximos meses este grande canteiro de obras será substituído pelos novos viadutos, acessos, alças, pistas e iluminação, disciplinando o tráfego e acabando com os congestionamentos e acidentes no local”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti.

Boa parte da estrutura dos novos viadutos está concluída, com as vigas longarinas já lançadas e os trabalhos concentrados na execução do tabuleiro de ambas obras de arte especiais.

Também estão avançando os serviços de pavimentação da nova pista da BR-277, com a base e sub-base quase finalizadas, e segmentos já sendo executados com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). No restante do canteiro central estão em andamento os serviços de terraplenagem, execução de dispositivos do sistema de drenagem, de contenção, instalação de novos postes e enleivamento de taludes. A previsão é concluir a obra até o final do ano.

“Graças à participação do Governo do Paraná, por meio do DER, na elaboração dos acordos de leniência das concessionárias de pedágio, conseguimos chegar nesse resultado, com a realização de mais de dez obras rodoviárias, incluindo viadutos em Ponta Grossa e Campo Largo, passarelas em São José dos Pinhais, Paranaguá e Carambeí, duplicações na BR-376 e PR-407, além das melhorias no Trevo Cataratas e no viaduto Olindo Periolo, ambos em Cascavel”, explica o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

Atualmente o Trevo Cataratas é uma interseção em nível, que reúne as rodovias BR-369, ligação com Maringá; a BR-277, sentido Guarapuava e sentido Foz do Iguaçu; a PRC-467, em direção a Toledo; e a Avenida Brasil, principal via de acesso a Cascavel. Cerca de 45 mil veículos circulam no local diariamente.

ETAPAS– Na primeira etapa da obra, iniciada em outubro de 2020, foi executada uma nova via marginal paralela à BR-277, além de melhorias em vias próximas, e a pavimentação de acessos temporários. Eles foram utilizados para desviar integralmente o trânsito de veículos do canteiro central do trevo, na chamada segunda etapa da obra de adequação. Atualmente está em andamento a terceira e última etapa, com as obras de nova pavimentação e novos viadutos no canteiro central.

Por meio do acordo de leniência com esta concessionária já foram executadas quatro novas alças de acesso ao viaduto Olindo Periolo, próximo ao Trevo Cataratas, e estão sendo implantadas terceiras faixas em segmentos críticos da BR-277, entre Guarapuava e Cascavel.