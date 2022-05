Em Ponta Grossa, Sanepar promove capacitação para profissionais de saúde

Cerca de 40 agentes comunitários de saúde e agentes de endemias do município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, participaram de um curso de capacitação para facilitadores em saneamento. Promovido por meio de parceria entre a Sanepar e a Gerência de Atenção Primária da Fundação Municipal de Saúde, o curso visa preparar multiplicadores de informações relativas à importância do saneamento básico para a saúde das pessoas e para o meio ambiente.

As medidas de saneamento e suas disposições sobre o abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário estão determinadas no Código de Saúde do Paraná, que considera as obrigações não só dos entes governamentais, mas também das pessoas físicas na adoção e na manutenção das medidas de saneamento.

“Nesse sentido, a assimilação, por parte da comunidade, sobre a importância de regularizar os imóveis para cumprir as determinações do Código de Saúde do Paraná é um dos desafios para os municípios e para a própria Companhia. Por isso contamos com o importante apoio dos facilitadores, como os agentes de saúde e professores”, afirma a gestora de educação socioambiental da Sanepar, Luciana Garcia, que faz parte da equipe que promove o trabalho social dentro do Programa de Intervenção Socioambiental em Obras de Saneamento.

De acordo com ela, com a capacitação, os facilitadores de diversos segmentos poderão atuar no processo de ensino/aprendizagem do tema saneamento básico, tanto em escolas como na sociedade em geral. Em Ponta Grossa, o curso incluiu módulo teórico e visita à estação de tratamento de água da cidade e à estação de tratamento de esgoto Gertrudes, na Vila Shangri-lá.

Dentro do mesmo programa, neste ano houve capacitações para professores da rede pública de ensino e agentes do Centro de Referência de Assistência Social do Parque do Café. Naquela região, incluindo a Vila Romana, a Sanepar está executando obras para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que deve atender mais 800 famílias.

REGIÃO– A formação de facilitadores em saneamento também está ocorrendo em outros municípios da região, que estão recebendo obras de ampliação dos sistemas de água e esgoto. Em São João do Triunfo, 90 professores da rede pública de ensino recebem a capacitação. Em Telêmaco Borba, foram mais 11 no início do ano, e estão previstas outras turmas em Telêmaco Borba, Cândido de Abreu, Ortigueira e Irati.