Prefeitura de Wenceslau Braz realiza reunião do programa Família Paranaense

Na tarde desta quinta-feira (18), a prefeitura municipal de Wenceslau Braz realizou uma reunião com as famílias brazenses beneficiadas pelo programa Família Paranaense.

O objetivo do programa é promover a autonomia e o protagonismo das famílias em situação de maior vulnerabilidade social em todo o Estado, por meio da articulação de uma rede integrada de proteção, que promova ações intersetoriais planejadas, de acordo com as necessidades de cada família e de sua comunidade.

A abertura do programa no município foi no ano de 2013. “Admito que não é fácil aguentar quase dez anos para receber um programa, um absurdo, mas vai sair. Ontem uma senhora me disse que acreditava no meu governo e que mesmo que a rua dela ainda não estivesse calçada, ela via que outros lugares estavam e acredita que vai chegar a vez dela. Quando a gente não enxerga nada acontecendo todo mundo perde a esperança. As pessoas que atravessam a cidade veem a mudança que a cidade está sofrendo”, disse o prefeito Atahyde Ferreira, o Taidinho, em suas redes sociais.

As famílias serão beneficiadas com infraestrutura adequada, calcamento, luz, água, rede de esgoto e demais partes estruturais, todas visando proporcionar mais conforto a população.

Até o momento, 97 famílias serão contempladas com o programa. “Estamos trabalhando junto ao Governo do Estado para entregarmos 60 casas já concluídas. Agradeço a presença do chefe da regional da Sejus, Lisandro, colaboradores da COHAPAR, secretaria da Habitação, secretários, vereadores e público presente. O trabalho continua, Deus nos abençoe”, disse Taidinho.