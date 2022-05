Portuários de Paranaguá recebem vacinas contra Covid-19 e gripe até esta quinta-feira

A Portos do Paraná encerra nesta quinta-feira (19) o esforço concentrado para promover a vacinação de trabalhadores contra a gripe Influenza H3N2 e também contra a Covid-19. A ação, em parceria com a Secretaria da Saúde de Paranaguá, vai atender os empregados da empresa pública e, também, trabalhadores que atuam nas demais empresas da comunidade portuária e prestadores de serviços que passam pelo local.

No último dia, a ação será no acesso dos trabalhadores ao cais do Porto de Paranaguá, pelo edifício operacional - Palácio Dom Pedro II. Nos três primeiros dias, de segunda até esta quarta-feira (16 a 18), a vacinação foi para funcionários próprios da Portos do Paraná e aconteceu no Palácio Taguaré, sede administrativa da empresa pública. Foram aplicadas 172 doses da vacina contra a Influenza e outras 54 contra a Covid-19.

“Essa campanha é muito importante. Convivemos no trabalho, às vezes, até mais do que na família. Portanto, a vacina é a melhor maneira de nos protegermos”, destaca o diretor administrativo financeiro da empresa, Marcos Bonoski. “Ao trazer a vacina para o Porto, também colaboramos para reduzir a carga de atendimentos nos postos de saúde da cidade”, diz ele.

No caso da Covid-19, a ação atende àqueles que precisam da primeira, segunda ou terceira dose e para os que têm indicação da quarta dose. Já o imunizante contra a Influenza H3N2 está disponível para todos os interessados.

SERVIÇO -Para se vacinar, o portuário precisa apenas apresentar um documento pessoal, como RG, CPF e o Cartão SUS. O atendimento no último dia será na entrada do Palácio Dom Pedro II, das 9h até as 16h, sem parada para o almoço. Quem ainda assim não puder se vacinar poderá procurar um posto de saúde da rede municipal, de acordo com o calendário local.