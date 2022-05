Mutirão LGBTI+ encaminha mais de 200 pessoas para vagas de emprego

O Mutirão LGBTI+ de Empregos da Agência do Trabalhador, na terça-feira (17), fez 975 atendimentos. No filtro mais fino, 239 pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho, com 314 pré-aprovações – um mesmo interessado pode ser pré-aprovado para mais de uma vaga. Os postos de trabalho são em 18 empresas nas áreas de alimentação, serviços, mercados, comércio, logística e cultura.

O evento fez parte do Dia de Empregabilidade LGBTI+, o primeiro do Brasil, uma promoção da Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), que teve adesão de 23 Agências do Trabalhador no Paraná e da Agência do Trabalhador da Cultura. Em todo Estado existem 216 unidades.

Após a pré-aprovação, restam algumas etapas para a contratação, como entrega de documentação e exame médico admissional. Este foi o terceiro mutirão de maio, Mês do Trabalhador, da Agência de Curitiba, e ainda está programado mais um mutirão na próxima quinta-feira (26) voltada à população com mais de 50 anos.

“Escolhemos esta data em razão do Dia Internacional de Combate à Lgbtifobia, e ficamos muito satisfeitos com o resultado, pois demos mais um passo em direção de superar os preconceitos”, disse o secretário Rogério Carboni. “Que venham mais dias de empregabilidade temáticos, para os negros, idosos, pessoas com deficiência. O Governo tem como premissa o cuidado de todos os paranaenses, gerando oportunidades de emprego e renda”.

“Estamos conseguindo estes resultados positivos nessas ações de intermediação de mão de obra devido ao nosso diálogo constante com as empresas. Outro diferencial do Paraná são os programas gratuitos de qualificação profissional”, afirmou Rafael Santos, gerente da Agência do Trabalhador de Curitiba.