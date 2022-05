Frio intenso no Norte Pioneiro vai até final de semana; região registrou mínima de 3,2 graus esta manhã

Consequência indireta do ciclone subtropical que atingiu várias cidades do Sul do Brasil nos últimos dias, o frio intenso e ventos gelados próprios do fenômeno, podem seguir até o final desta semana no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib, hoje a temperatura mais baixa registrada em alguns municípios da região foi de 3,2 graus, por volta das 7 horas. Ele explicou que abaixo de 5 graus, com céu limpo e sem vento, há possibilidades de geadas leves nas baixadas. A temperatura deve subir um pouco mais daqui a dois dias, mas apenas na segunda-feira ela chega aos 13 graus, aproximadamente, tornando-se mais agradável. Nova frente fria deve ocorrer no final do mês, mas com menos intensidade.

Ainda de acordo com o meteorologista, não é raro esfriar no mês de maio. “O incomum nesta situação, é o prolongamento dos dias frios, como está ocorrendo agora. Geralmente, em maio, há dias com baixas temperaturas, mas não sequentes como nesse momento”, explicou.

A temida Geada Negra, como os noticiários estão informando, não deve ocorrer no Norte e Norte Pioneiro do Paraná. “A Geada Negra também é uma consequência dos ventos gelados, mas ela pode atingir as regiões mais frias do Estado, como a Sul, Sudeste e Centro Oeste do Paraná. “O Norte do Estado já é, por natureza, mais quente, portanto, não deve registrar geada negra”, disse, porém, esse fenômeno é diferente da geada comum, porque ela só é percebida dias após a sua ocorrência, quando a plantação aparece queimada até a sua raiz.

IDR – Iapar/Emater – O Gerente Geral do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural – Iapar/Emater), Maurício Castro Alves disse que a baixa temperatura ocorrida, principalmente, na última madrugada, não deve ter causado prejuízos significativos nas lavouras dos 23 municípios da abrangência do Instituto. “Se ocorreu geada, foi apenas em algumas baixadas, mas de forma bem leve. A preocupação é com plantios de frutas, hortaliças e café, mas não há expectativas de grandes prejuízos econômicos por enquanto. Esse frio intenso e vento gelado devem durar ainda mais uns dois dias. Final de semana deve ser um pouco mais quente”, disse.

Segundo Maurício, as regiões de Ibaiti, Jaboti, Pinhalão, Curiúva e Figueira são as mais propensas a geadas, e também as que preocupam por causa do plantio de café.

Abrigo para moradores em situação de rua- Secretário Municipal da Assistência Social da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, Cristiano Lauro disse que a pasta está se mobilizando para socorrer as pessoas em situação de rua nesses dias frios. “Estamos indo atrás dessas pessoas e oferecendo a elas abrigo na Casa de Acolhimento Renascer, que fica na rua Dom Pedro II, número 323, no Jardim São Pedro. Temos condições de atender entre 25 e 30 pessoas dos sexos masculino e feminino, o que na realidade é a quantidade que calculamos que a cidade tem de habitantes em situação de rua”, disse.

Na casa de apoio, além de abrigo para pernoite, também são servidas alimentações, porém, não são todos que aceitam essa ajuda. “Tem gente que não quer ir para um abrigo, então, temos funcionários fazendo rondas nas ruas e oferecendo cobertas para os resistentes. Fizemos uma aquisição de cerca de 100 cobertores para socorrer os mais necessitados nesse período”, disse.

Por conta da “Renascer”, este ano a Assistência Social não pretende trabalhar com abrigo provisório, como foi feito no ano passado, na Casa Paroquial. “Como temos o apoio da Casa de Acolhimento, e que tem disponibilidade para atender o número que calculamos que a cidade possui de moradores em situação de rua, não precisaremos de abrigo provisório este ano”, disse.