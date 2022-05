Operação policial reforça segurança em Wenceslau Braz e Siqueira Campos

Duas operações policiais foram realizadas na tarde desta terça-feira (17) nos municípios de Wenceslau Braz e Siqueira Campos. O objetivo foi promover maior segurança a população e realizar o policiamento preventivo.

Em Siqueira Campos, uma ação conjunta contou com a participação de policiais militares e da Polícia Civil. Entre as ações, foi realizada a fiscalização de trânsito com a abordagem de veículos e motos. Também houve abordagem de pedestres. Como resultado, um automóvel foi apreendido.

Em Wenceslau Braz, equipes da Polícia Militar também realizaram o policiamento preventivo com ações que contaram com abordagens de pessoas, motos e veículos. Durante a ação, um motorista foi flagrado dirigindo com a CNH pendente e com a necessidade de que ele fizesse a reciclagem.

Nas duas cidades, ninguém foi preso.