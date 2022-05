Paraná oferece canal de denúncias anônimas contra abuso sexual infantil

A garantia do sigilo é, muitas vezes, fator essencial para que o cidadão denuncie um crime. Em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, em que o abusador muitas vezes é alguém próximo da família ou até mesmo um familiar, o sigilo pode ser determinante. Por isso o Paraná possui o Disque Denúncia 181, uma ferramenta efetiva no combate à criminalidade.

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, o secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita, reforça a importância de os paranaenses denunciarem o crime e por meio do 181, de forma totalmente anônima e sigilosa.

“O 181 é uma forma de ligação direta entre população e forças policiais, que permite também a integração entre os órgãos de segurança. Com as denúncias recebidas pelo canal é possível dar andamento direto aos crimes, encaminhando para os órgãos competentes, para que eles possam atuar de maneira efetiva nas investigações criminais”, afirmou o secretário.

As informações recebidas via site ( www.181.pr.gov.br ) ou telefone (181), são repassadas para as forças policiais de forma privada. Isso é possível devido às linhas telefônicas digitais criptografadas e um site com proteção aprimorada totalmente seguro, garantindo total sigilo do denunciante e das informações.

“A função do Disque Denúncia 181 é dar voz à população, para que as forças de segurança e demais órgãos de fiscalização do Estado possam atuar de maneira preventiva e repressiva contra diversos delitos, inclusive sobre a violência contra crianças e adolescentes”, explicou o chefe do Centro Integrado de Denúncias 181, major Edivan Sharles Fragoso.

Para fazer uma denúncia, o público informa endereços, nomes de envolvidos e tipos de crimes ocorridos. A partir disso, o Disque Denúncia 181 coleta, processa, registra e difunde informações relacionadas aos casos, com direcionamento aos órgãos responsáveis, de acordo com a natureza do crime.

Desde 2016, quando o serviço 181 iniciou a coleta de informações referentes à violência praticada contra crianças e adolescentes, foram compiladas 8.895 denúncias. Somente no início de 2022, foram 616 registros que possibilitaram que órgãos especializados de diferentes esferas governamentais pudessem atuar de maneira efetiva na proteção das vítimas.

CANAL– O Disque Denúncia 181 é um programa de Estado desenvolvido como instrumento de combate à criminalidade. Atende outras 53 naturezas criminosas, que são encaminhadas para diversos órgãos, resultando na prisão de criminosos e na apreensão de ilícitos (drogas, armas, produtos de contrabando), além de auxiliar na captura de foragidos da justiça e busca de pessoas desaparecidas, dentre outras inúmeras providências, unificando as forças de segurança em um sistema de informação anônimo e sigiloso.

DATA – O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Ariceli Crespo, de 8 anos, que foi raptada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo.