Com “Turminha do Planeta Azul”, Sanepar reforça divulgação de programas sociais

A Sanepar lança nesta quarta-feira (18) uma nova campanha que tem como objetivo orientar a população sobre saneamento e informar sobre os programas sociais da Companhia: Água Solidária , Caixa d’Água Boa e a isenção de cobrança da primeira ligação de esgoto em municípios com índice de atendimento com rede coletora abaixo de 90%.

Na campanha, a Sanepar vai utilizar personagens infantis que formam a Turminha do Planeta Azul. São quatro crianças: Leo, Bia, Ana e Pietro.

Leo representa um cientista, esperto e muito inteligente. É o mais velho da turminha com seus 9/10 anos. Entende da composição da água e tudo que envolve os processos de tratamento.

Bia é bióloga que ama a natureza, os bichos, as plantas e sabe que a água é fundamental para um ecossistema equilibrado. Tem 8 anos.

A blogueira Ana entende tudo de redes sociais. Está sempre antenada quando o assunto é falar sobre economia de água, dicas, sugestões e novidades que circulam na web e tem grande impacto no dia a dia das pessoas.

Pietro é o principal incentivador de boas práticas em casa. Um verdadeiro representante das próximas gerações que se preocupa tanto com a água quanto com o bem-estar das outras pessoas.

A intenção é que essa turminha mostre situações do dia a dia com orientações para o melhor uso das redes de água e de esgoto. As peças publicitárias serão veiculadas em rádio, TV, mídia impressa e portais digitais.

A estratégia da Sanepar é utilizar esses personagens para se comunicar de forma direta e acessível à população. A campanha também trará depoimentos de pessoas beneficiadas pelos programas Água Solidária e Caixa d’Água Boa, mostrando o impacto positivo dessas ações na economia familiar.

ÁGUA SOLIDÁRIA– O programa tem cerca de 230 mil famílias inscritas, que pagam tarifas mais baixas para receber os serviços de abastecimento e de coleta e tratamento de esgoto. A inscrição pode ser feita nas Centrais de Relacionamento da Sanepar ou por email.

Critérios para inscrição: residir em imóvel de até 70 metros quadrados, ter renda familiar per capita de meio salário mínimo e consumir até 2.500 litros de água por pessoa residente no imóvel.

CAIXA D'ÁGUA BOA- O projeto, desenvolvido em parceria com a Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), disponibiliza uma caixa d'água e um kit de instalação às famílias em situação de vulnerabilidade social que não possuem caixa d'água no domicílio. Estas famílias recebem capacitação para instalação adequada, e o subsídio financeiro de R$ 1.000,00 para viabilização da instalação.

O objetivo do programa é proporcionar a melhoria das condições habitacionais das famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo o abastecimento de água ininterruptamente, contribuindo assim para o equilíbrio de todo o sistema. O programa já beneficiou famílias em 143 municípios do Estado.

