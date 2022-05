MP e PM cumprem mandados contra o tráfico de drogas sintéticas no Norte Pioneiro

Equipes do Ministério Público do Paraná e das forças policiais continuam intensificando as investigações e ação de combate ao tráfico de drogas na região do Norte Pioneiro. Nesta quarta-feira (18), foi deflagrada no município de Cornélio Procópio a operação Arroba em combate ao tráfico de drogas sintéticas.

De acordo com informações da assessoria do Ministério Público do Paraná, cerca de 53 agentes da Polícia Militar do 18º, 5º e 30º Batalhão da PM cumpriram 13 mandados de prisão e outros 11 de busca e apreensão expedidos pela promotoria de Justiça de Cornélio Procópio. O objetivo da ação foi desmantelar uma quadrilha especializada no comércio de drogas sintéticas.

Durante o cumprimento dos mandados em diferentes bairros da cidade, os policiais realizaram a apreensão de quantidades significativas de maconha e entorpecentes sintéticos, alem de uma arma de fogo, balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Segundo o MP, as investigações começaram em janeiro deste ano quando um integrante do grupo foi preso em flagrante.