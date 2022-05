Estrangeiros recebem capacitação gratuita para trabalhar em bares e restaurantes

A Academia Abrasel, projeto realizado na Faculdade Inspirar Gourmet e que tem apoio da Fomento Paraná, realizou nesta terça-feira (17) a formatura da nona turma do curso “à la carte”. Neste projeto os jovens concluem o curso com noções básicas de cozinha e com emprego garantido por estabelecimentos associados à Abrasel-PR. Desde o início do projeto, em agosto de 2021, a Academia já formou nove turmas entre serviço à la carte, de buffet e atendimento salão.

A comemoração foi especial também porque essa turma foi formada com apoio da Agência da ONU para as Migrações com 15 alunos vindos da Venezuela, Haiti e Cuba. Eles receberam os diplomas da Academia Abrasel, em parceria com a Inspirar Gourmet.

A agência é o principal organismo intergovernamental no campo da migração e atua em estreita colaboração e parceria com entidades governamentais, intergovernamentais e não-governamentais. Ela se dedica a promover migração segura, ordenada e digna para o benefício de todos.

Yesika Bello, que veio da Venezuela, viu no projeto uma oportunidade além da aprendizagem. No Brasil há quatro anos, trabalha como babá, mas agora quer entrar na gastronomia. “O curso não é só uma oportunidade de aprendizagem, como uma via para alcançar um emprego mais sólido”, declara.

Yusdel Roldan, de Cuba, já trabalha com gastronomia e também enxergou no projeto a oportunidade de se aprimorar. “Gostei muito do curso e aprendi muita coisa, além de relembrar outras. Foi muito bom para mim”, afirma.

Para o presidente da Abrasel, Luis Fernando Menuci, a Academia encerra essa turma de alunos com chave de ouro. Além de receber uniformes, vale-transporte e capacitação, todos saíram do curso empregados. “A Abrasel sempre enfatiza que é a união que transforma”, declara.

De acordo com o diretor executivo da Abrasel, Luciano Bartolomeu, o projeto que capacita os alunos e garante emprego com carteira assinada em restaurantes é uma grande parceria entre a iniciativa privada, terceiro setor e governo. “É uma forma de poder contribuir de forma significativa para o setor de bares e restaurantes, que inclusive foram muito atingidos pela pandemia”, explica.

As pessoas interessadas em trabalhar no setor da alimentação têm a oportunidade de fazer o curso todo custeado pela Abrasel: com uniforme, bolsa de estudo integral e auxílio transporte. Para isso, o projeto conta com o patrocínio de algumas empresas e órgãos, como a Fomento Paraná e o BRDE.

“Nós aceitamos o desafio de participar e fizemos questão de envolver os nossos parceiros, unindo forças com o Governo do Estado e a prefeitura. E esperamos esse projeto se multiplicando pelo estado afora, em benefício dos jovens, dos restaurantes, bares e seus clientes”, afirma o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves.

“Tudo que é feito no sentido de qualificar pessoas, seja como mão de obra, seja como melhoria da gestão de um empreendimento, tem nosso apoio, pois significa melhoria da qualidade de produtos e serviços e empreendimentos mais perenes, que movimentam a economia e geram empregos e renda para o cidadão”, defende.

A Inspirar Gourmet é uma franquia do Grupo Inspirar focada em gastronomia. “Esse projeto é fantástico e estamos muito orgulhosos desta parceria com a Abrasel-PR. Esses jovens saem com boa noção técnica e com um excelente direcionamento para o mercado de trabalho”, segundo o presidente Marcelo Xavier.

Os cursos são sempre presenciais, com duração de 15 dias e são realizados na Inspirar Gourmet, que conta com três cozinhas profissionais completas. Os candidatos passam por uma entrevista com psicólogas que avaliam aspectos comportamentais e de personalidade como relacionamento interpessoal, subordinação, autonomia, atenção, dentre outros.

O projeto não busca pessoas com experiência no mercado e sim pessoas que tenham vontade de aprender e se interessem pelo ramo da alimentação. Os selecionados recebem ensinamentos dos chefs e professores experientes Aguinaldo Monteiro, Kaue Henrique e Larissa Guzzo.