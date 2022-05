Governo do Estado nomeia veterinários e técnicos aprovados no concurso da Adapar

O Governo do Estado assinou nesta terça-feira (17) o Decreto 11109 nomeando 25 médicos veterinários e 13 técnicos de manejo e meio ambiente para exercerem suas funções na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) . Também foi divulgado o Edital 001/2022 , dando início ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de mais 34 técnicos agrícolas.

O documento de nomeação leva a assinatura do governador Carlos Massa Ratinho Junior; do secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; do chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; e do secretário da Administração e da Previdência, Elisandro Pires Frigo. Os nomeados foram aprovados no concurso realizado em 12 de setembro do ano passado.

“A contratação de novos profissionais era um compromisso nosso com a sociedade paranaense, com a classe produtiva e com os servidores da Adapar para reforçar a rede de vigilância sanitária e termos bom trabalho preventivo em relação à febre aftosa e para o combate de outras doenças”, afirmou Ortigara. “Um compromisso assumido é um compromisso honrado”.

Além disso, as contratações faziam parte das conversas com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). “É mais uma sinalização importante e necessária de que levamos muito a sério a defesa agropecuária no Estado”, disse o presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins.