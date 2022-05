Café Gourmet do Norte Pioneiro ajuda levar o nome do Paraná para o mundo

O Paraná segue firme no resgate de sua tradição como um dos melhores produtores de café do Brasil e do mundo e os grãos produzidos em solo e por produtores paranaenses seguem ganhando o mundo com um requinte de estilo e grife através dos cafés especiais e gourmet.

Além de encher a boca com um sabor especial, o café produzido por aqui também está movimentando a economia e trazendo dinheiro para o bolso dos produtores. Para se ter uma ideia, o estado vem produzindo cerca de 870 mil sacas por ano o que o coloca no 5º do ranking de produtor de café arábica no Brasil. Em dinheiro, isso representa cerca de U$ 342 milhões por ano.

Os grãos carregados de aroma e sabor seguem atravessando fronteiras e, atualmente, já são exportados para 97 países incluindo os mercados mais exigentes do mundo como a Rússia, Japão, Ucrânia, Reino Unido e Estados Unidos.

Com o aumento da exigência e conhecimento por parte dos consumidores, a busca pela goumertização dos grãos tem feito com que os produtores busquem cada vez mais aperfeiçoar suas plantações e operação em busca do café ou grãos especiais. Com isso, conforme dados da Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná, a cada três sacos de cafés produzidos no estado, um é de grãos especiais.

Para conseguir alcançar este patamar, não basta apenas querer, mas sim colocar a mão a massa, ou melhor, nos grãos, e atender uma série de requisitos. Um café especial exige qualidade das plantas e dos grãos, rastreabilidade e compromissos sociais. Como resultado, o produto custa um pouco mais do que o grão convencional e se torna mais lucrativo ao produtor.

Nesse cenário, a região do Norte Pioneiro não poderia estar de fora. Afinal, foi aqui que nasceu uma das principais referências em produção de grãos especiais do estado através do projeto “Mulheres do Café”. O projeto começou em 2013 através de uma iniciativa do IDR Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural) onde, em escalas menores, as mulheres produtoras de diferentes municípios da região passaram a cultivar grãos que se tornaram cafés gourmets. A ideia deu certo e ganhou destaque internacional e, atualmente, o projeto já se estendeu para região do Vale do Ivaí.

Entre as principais particularidades dos grãos produzidos em terras paranaenses está a doçura, corpo e acidez fosfórica do café, algo que, segundo os especialistas, está associado ao tipo de solo em qual a planta é cultivada.

Um conjunto que une clima, solo e dedicação dos produtores agrega ainda aos grãos produzidos no Norte Pioneiro uma referência para produtores de outras regiões do estado que vem até aqui para aprimorar seus conhecimentos junto a cafeicultores locais, como é o caso do projeto Luiz Ferraz de Mesquita Filho. Na última quinta-feira (12), uma comitiva de produtores de Cianorte realizou uma visita a uma propriedade no município de Carlópolis para conhecer as técnicas utilizadas para produção dos grãos.

Assim, os cafeicultores do Norte Pioneiro seguem sendo uma referência para que o Paraná continue sendo cada vez mais forte na produção de grãos especiais levando o trabalho e a dedicação dos paranaenses para os quatro cantos do mundo.