Cão morre envenenado e dona desabafa na internet

Vale lembrar que, envenenar animais é crime e dá cadeia. O responsável, se comprovado o ato, pode ser enquadrado no crime de Crueldade contra Animais (Lei 3688/41, art. 64 e Lei 9605/98, art. 32). Neste caso, “a pena de reclusão é de 10 a 15 anos de prisão”.

No domingo (15), Bethowen começou a ter os primeiros sintomas, vômitos, falta de apetite, inchaço e dificuldade de respirar, que são sintomas comuns após o veneno começar a agir. Apesar da agilidade da tutora em levá-lo imediatamente ao veterinário, infelizmente não foi possível salvá-lo.

Segundo informações da tutora, Anne Karoline Da Rosa de Souza, o animal não saia na rua e teria sido envenenado no próprio quintal de sua casa. Segundo vizinhos, uma pessoa, que também mora nos arredores, teria jogando o veneno por cima da grade, onde o cão estava.

Mais um caso de crueldade animal foi registrado no município de Wenceslau Braz. Nesta terça-feira (15), o cãozinho Bethowen acabou falecendo devido a um envenenamento.

