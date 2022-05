Concessão dos canais de acesso ao Porto de Paranaguá é destaque do Sul Export

O pioneirismo do Paraná em propor a concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá foi destaque no Sul Export - Fórum Regional de Logística e Infraestrutura Portuária, que acontece nesta terça-feira (17), em Florianópolis. A autoridade portuária paranaense é a primeira a ter um estudo avançado sobre o tema no Brasil.

“É um debate inovador que trará grande legado para o setor, como um todo. O modelo de contratação de longo prazo, com previsão clara de investimento, dá maior previsibilidade e segurança jurídica”, explicou o secretário Nacional de Transportes Aquaviários e Transportes Terrestres, Diogo Piloni.

Segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, o Governo do Estado analisa a viabilidade, as vantagens e cuidados necessários para que a iniciativa privada realize os serviços de dragagem de aprofundamento e de manutenção, sinalização náutica e gestão de tráfego, por exemplo

“Hoje já é cobrada tarifa pelo uso do canal e, com a concessão, podemos, eventualmente, ter até uma redução destes valores. Nosso objetivo é ganhar em eficiência econômica e agilidade de contratação e execução de obras”, destacou Garcia. “Para um porto se manter competitivo é fundamental realizar serviços de melhoria contínua no acesso marítimo. São investimentos a longo prazo que a iniciativa privada conseguiria manter com processos mais ágeis”, completa.

Segundo ele, os modelos de concessão e os detalhes do projeto serão debatidos com autoridades e técnicos do setor, antes da abertura de consulta pública.

PAINEL -O painel Concessão dos canais de acesso de portos da região Sul teve, também, a participação do diretor-presidente da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Eduardo Nery; da diretora do Departamento de Gestão de Contratos de Arrendamento e Concessão do Ministério da Infraestrutura, Ana Luiza Salles; e moderação de Mario Povia, conselheiro do Sul Export e presidente do Conselho do Sudeste Export.

O Fórum Regional Sul Export faz parte de uma série de seis eventos regionais realizados em todo o país antes da edição nacional Brasil Export, em Brasília, agendada para outubro de 2022. Os painéis de debates reúnem autoridades e gestores da área de logística e infraestrutura portuária.