Unespar abre processo seletivo para contratação de 27 agentes universitários

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação de agentes universitários de nível médio e de nível superior. Ao todo, são 27 vagas ofertadas nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (16) e podem ser feitas até 26 de maio.

São 18 vagas para a função de técnico administrativo (nível médio); sete para a função de intérprete de Libras; uma para contador e uma vaga para engenheiro civil. Os salários variam de R$ 1.454,62 (nível médio) a R$ 3.418,62 (nível superior), referente a 40 horas semanais. A relação das vagas por município está descrita no item 4 do Edital 020/2022. Clique AQUI para acessar o Edital completo, com todas as informações.

INSCRIÇÕES– A inscrição, permitida apenas para uma vaga, implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas no Edital. Deve ser feita preenchendo a ficha disponível neste endereço , onde também se encontra, para impressão e pagamento, o boleto bancário referente à taxa de inscrição.

A taxa, no valor de R$ 120,00 para os cargos de nível superior e R$ 100,00 para os cargos de nível médio, deverá ser paga até o próximo dia útil após a data de encerramento das inscrições, não sendo necessário o encaminhamento do comprovante de pagamento à comissão organizadora.

Haverá isenção do valor total da taxa de inscrição ao candidato que for membro de família de baixa renda e estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, for doador de sangue, doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde ou que tenha prestado serviço eleitoral, por no mínimo dois eventos eleitorais, consecutivos ou não.

PROVAS– O processo seletivo para nível superior será composto por prova objetiva, contendo questões de conhecimento específico da função, conhecimentos gerais, língua portuguesa, conhecimentos relativos ao ensino superior, informática e prova de títulos, com caráter classificatório. Já o processo para o nível médio é composto por prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, com questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos relativos ao ensino superior, conhecimentos gerais/atualidade.

INFORMAÇÕES– As informac?o?es referentes ao Processo Seletivo sera?o atendidas exclusivamente pelo e-mail [email protected] e disponibilizadas no endereço www.unespar.edu.br/concursos .

Confira os detalhes sobre o PSS e o quadro de vagas AQUI .