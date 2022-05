Caçador atrapalhado dá tiro nele mesmo durante caça

Um homem ficou ferido após levar um tiro nas costas. O mais inusitado é que a arma que disparou era dele e estava em sua cintura. O caso foi registrado durante o final de semana no município de Rancho Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 18h30 os policiais receberam um chamado da equipe do hospital do município informando que um paciente havia dado entrada vítima de disparo de arma de fogo. Diante do chamado, os agentes foram até a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, após a vítima ser estabilizada, os policiais conversaram com o homem que passou a relatar que estava caçando em uma mata e, ao descer de uma árvore, acredita ter enroscado o gatilho da arma que carregava em sua cintura a qual veio a disparar e atingiu suas costas. Ele ainda prometeu que, após recuperado, iria entregar a arma a polícia.