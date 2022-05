Paranacidade publica edital com os aprovados para vagas em 14 áreas

O Paranacidade, serviço social autônomo pertencente à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, publicou o edital com os aprovados no certame seletivo para a contratação de profissionais em 14 diferentes atividades. O edital pode ser acessado AQUI .

Participaram do concurso 2,8 mil candidatos. O Paranacidade oferece apenas uma vaga para cada uma das atividades propostas. Logo, apenas o profissional aprovado em primeiro lugar, e que atendeu a todos os requisitos exigidos, será contratado. Para saber qual é a posição de cada concorrente é necessário verificar os resultados que estão publicados no Edital .

As vagas – apenas uma para cada atividade – são de administrador de empresa, advogado, administrador de banco de dados, analista de suporte, analista de desenvolvimento de sistema, contador, economista, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, psicólogo do trabalho, tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. Há também uma única vaga para assistente de suporte técnico administrativo, com ensino médio completo.

SALÁRIOS- Os salários variam de R$ 6.116,00 a R$ 8.314,00 para os profissionais de Ensino Superior e é de R$ 3.188,00 para o cargo de Ensino Médio. A Empresa também oferece benefícios como vale-refeição de R$ 660,00 e vale-alimentação de R$ 624,00. O prazo de validade do concurso é de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogado por igual período a critério do Paranacidade.

O certame é monitorado pela Comissão Especial de Acompanhamento, Gerenciamento e Orientação, composta por Carlo de Mello Hakim, Silvana Aparecida dos Anjos e Sonia Mara Erkemann. As provas foram executadas e aplicadas pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL.