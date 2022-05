Dono de bar chama a polícia após levar mordida de um cliente

Um homem foi mordido pelo cliente do seu bar. A ocorrência um tanto quanto inusitada foi registrada durante o final de semana em Assaí.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 16h30 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência registrada em um bar situado a Rua Brasil onde um homem havia agredido o proprietário de um bar. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que o indivíduo havia proferido xingamentos as pessoas que estavam no bar e também agredido o proprietário do local. Os policiais notaram que o suspeito estava alterado e agressivo em relação ao dono do bar. Já a vítima contou que o indivíduo chegou ao local já bêbado e pediu uma bebida, mas por estar causando tumulto ele preferiu não vender e, com isso, o homem perdeu o controle e mordeu a perna do comerciante.

Frente aos fatos, o homem foi encaminhado a delegacia onde passou mal e teve de ser levado ao Pronto Socorro.