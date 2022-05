Obras da Sanepar no município de Doutor Camargo somam mais de R$ 6,4 milhões

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está ampliando os serviços de coleta e tratamento de esgoto e de abastecimento de água em Doutor Camargo, no Noroeste do Estado. Os investimentos são de mais de R$ 6,4 milhões e todas as obras estão em fase final.

A rede de esgoto está sendo levada para bairros como Conjunto Mutirão 5, Jardim América, Jardim Nova América, Jardim Santa Clara e Loteamento Bela Vista e beneficiará cerca de 870 famílias. Estão em implantação mais de 17.400 metros de tubulações, entre rede coletora, interceptor e linha de recalque, além da construção de uma estação elevatória.

Com estas obras o índice de cobertura com o serviço de coleta e tratamento de esgoto passará de 41% para 70% da população urbana. “Estamos investindo cada vez mais na universalização do serviço de esgotamento sanitário, alinhados às políticas públicas do saneamento. No caso de Doutor Camargo superaremos os 65%, que, por contrato, deveriam ser atingidos apenas em 2025”, destacou Vitor Gorzoni, gerente regional da Sanepar em Maringá.

Ele lembra que a Sanepar não implanta um metro sequer de rede coletora sem que haja toda uma estrutura para tratar 100% do que será coletado. “A estação de tratamento de esgoto de Doutor Camargo já está preparada para receber este aumento de volume coletado”, disse.

TECNOLOGIA– Heitor Manoel Rosa mora no Jardim América, na Rua Canadá, e acompanhou de perto a implantação da rede coletora de esgoto em frente ao seu imóvel. Chamou a sua atenção o equipamento Navigator, que viabiliza a cravação de tubulação sem a necessidade de abertura de valas. Heitor conta que já viu fazer obra “rasgando” todo o pavimento. “Aqui, eles passam o PVC e não estraga o asfalto, que já tá feito, e cortam só um pouco a calçada para passar o tubo”, disse.

Eunice Pinto Lima mora na esquina das ruas Roberto Carlos e Canadá e também acompanhou de perto a obra da Sanepar. A moradora elogiou os trabalhadores que estão executando a rede, na calçada do seu imóvel, que explicaram para ela e o marido que não será necessário a retirada das flores cultivadas por eles num canteiro.

MAIS ÁGUA– A Sanepar também está ampliando a capacidade de reservação do sistema de abastecimento de Doutor Camargo e finalizando a construção de um reservatório apoiado em concreto armado, com capacidade de 450 mil litros. A obra abrange ainda uma nova elevatória de água tratada e 5 mil metros de rede de distribuição. Isto significa um incremento de 112% na capacidade do sistema.