Sorteio de Dia das Mães da Farmavida é sucesso mais uma vez

A farmácia fica situada a Rua Expedicionarios, nº 422 no Centro de Wenceslau Braz. Clientes podem realizar compras pelo fone (43) 3528-3210 ou pelo Whatsapp (43) 98432-3194.

A Farmavida realizou o tradicional sorteio dos Dia das Mães no dia 7 de maio, distribuindo vários prêmios para os clientes. Todos os clientes que comprassem qualquer valor em produtos de higiene e perfumaria ganhavam cupons para concorrer. Desta vez o sorteio foi realizado através da Acebraz.

