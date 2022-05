Suspeito é preso após apontar 38 para viatura policial e cair da moto durante a fuga

Um indivíduo perdeu a noção e se deu mal após apontar um revólver para viatura da Polícia Militar. A situação foi registrada na noite do sábado (14) em Cornélio Procópio.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Nova Esperança quando um indivíduo que estava em uma moto apontou um revólver em direção a viatura. Com isso, os policiais responderam a ameaça com um tiro, mas o suspeito não foi atingido e empreendeu fuga. Durante a perseguição, ele acabou perdendo o controle da direção e sofreu uma queda. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em posse do suspeito um revólver calibre 38 e, na sequência, ainda realizaram buscas na casa do indivíduo onde foram encontradas 14 munições intactas e outras quatro deflagradas.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado junto aos objetos apreendidos para delegacia da Polícia Civil.