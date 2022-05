Motociclista é vítima de tentativa de homicídio e leva tiro na perna

Uma pessoa ficou ferida durante uma tentativa de homicídio registrada na manhã do domingo (15) em Cornélio Procópio.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 08h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência registrada em um posto de combustíveis situado a Avenida XV de Novembro onde uma pessoa havia levado um tiro. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que duas pessoas estavam em uma motocicleta quando os suspeitos chegaram em um automóvel e realizaram os disparos que atingiram a moto e a perna do condutor. Em seguida, os suspeitos fugiram do local. Na Avenida Quintino Bocaiúva, onde os tiros começaram, os policiais encontraram 10 estojos vazios e um projétil de .40.

Frente aos fatos, as munições apreendidas foram entregues a equipe da Polícia Civil.