Homem acusado de agredir a ex-mulher acaba esfaqueado pelo enteado

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado pelo enteado. A ocorrência foi registrada no município de São Jerônimo da Serra na tarde deste domingo (15).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 17h30 os policiais foram informados pela equipe do Pronto Socorro de que um paciente havia dado entrada na unidade vítima de esfaqueamento. Diante da informação, os policiais foram até o hospital para averiguar a situação. No local, em contato com a equipe médica, foi informado aos policiais que o homem foi atingido na região do abdômen e as lesões eram graves. Um parente da vítima contou a equipe que o autor das facadas seria o enteado do homem.

Na sequência, os policiais foram até a casa da ex-mulher do homem que, indagada sobre a situação, contou aos policiais que o suspeito chegou ao local alcoolizado e queria levar o filho menor de idade com ele e, como a mulher se negou, ele teria partido para cima dela na intenção de lhe agredir, momento em que seu filho mais velho interveio na situação e atingiu o homem com um canivete.

O autor não foi localizado.